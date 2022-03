Il Napoli non regge la pressione: il Maradona come ‘nemico’

Il Napoli non regge la pressione del Maradona: sette sconfitte in casa per gli uomini di Spalletti, che sono caduti anche con il Milan. Ma nello stadio dedicato al mito indiscusso del calcio mondiale, sono passati anche squadre come Spezia ed Empoli, punti persi che incidono come un macigno sulla classifica del Napoli. Sei punti non raccolti contro squadre che dovevano essere ampiamente alla portata degli azzurri, ma che invece hanno sbancato lo stadio di Fuorigrotta.

Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport: “Recentemente è capitato con Barcellona e Milan, ma anche con l’Inter alla fine quel pari in gennaio ha lasciato l’amaro in bocca per il mancato salto di qualità. Luciano Spalletti, che ha sempre contestato chi ha criticato il carattere di questa squadra, domenica sera ha ammesso a denti stretti che «chi soffre la pressione deve farsi da parte. Perché è logico che più la posta in gioco sale più la pressione è maggiore». Come rivedere un film che non ti è piaciuto. Se questa squadra cambia allenatori ma il risultato non si scosta di molto bisogna porsi degli interrogativi. Per fare l’ultimo step sul piano della qualità e dei risultati serve una crescita armoniosa di ogni componente“.