Dalla Spagna – Atletico Madrid su Lozano, il Napoli punta il talento Farias

Calciomercato Napoli con l’Atletico Madrid su Hirving Lozano. La clamorosa voce di mercato rimbalza dalla Spagna. Proprio la Liga sembra essere la futura destinazione di Lozano avvicinato pure al Real Madrid. Anche perché ad inizio stagione il messicano è stato chiaro e durante un’intervista ha detto di puntare a club più prestigiosi del Napoli. Eppure per guadagnarsi un club importante, Lozano dovrebbe essere più continuo, dato che in questo stagione ha segnato solo quattro gol, al netto di infortuni e indisponibilità.

Secondo quanto riporta todofichajes.com, il Chucky Lozano piace all’Atletico Madrid che ha perso Luis Suarez e che per ora può contare solo su Yannick Carrasco come esterno d’attacco.

I Colchoneros di Simeone si sono messe sulle tracce del messicano del Napoli che è gestito da Mino Raiola. A quanto pare l’Atletico Madrid ha già preso contatti con il super procuratore, ma ovviamente dovrà essere interpellato anche Aurelio De Laurentiis. Lozano ha un contratto con il Napoli che scade nel 2024, il club azzurro a fine stagione può prendere in considerazione l’idea di cederlo ma De Laurentiis chiede almeno 35-40 milioni di euro per lasciar partire Lozano in direzione Madrid.

Intanto sempre il portale specializzato in calciomercato parla di un interessamento del Napoli per Facundo Farias del Colon. Il centrocampista classe 2002, che fa parte già della Nazionale Argentina Under 20, è entrato nel mirino dello scouting partenopeo. Anche in questo caso, come quello di Lozano, c’è uno scontro tra Napoli e Atletico Madrid, dato che pure i Colchoneros stanno seguendo il giocatore. Cristiano Giuntoli continua a sondare il terreno, se ci saranno le condizioni giuste potrà affondare il colpo. Intanto il club partenopeo porta avanti anche altri discorsi, come quello per Tameze del Verona. Giocatore rivelazione degli scaligeri che domenica affronterà proprio il Napoli allo stadio Bentegodi.