Tameze, il Napoli fa sul serio: il prezzo è giusto

Adrien Tameze possibile rinforzo del Napoli. Le notizie di calciomercato danno in forte interessamento degli azzurri per il centrocampista del Verona. Da giorni si parla di Giuntoli in pressing col Verona per Tameze e le voci diventano sempre più insistenti. In giornata anche dalla pagina de Il Napulegno si parla di Tameze come possibile rinforzo del Napoli per la prossima stagione.

Il centrocampista del Verona è una delle rilevazioni di questo campionato. Il suo agente ha fatto sapere che tanti grandi club lo stanno seguendo, tra questi c’è il Napoli. Ma come gioca Tameze? Il centrocampista francese ha grandi mezzi fisici e ottime doti difensive. C’è chi lo paragona a Kessié ma rispetto al giocatore del Milan ha minore propensione offensiva e fiuto del gol. Il suo ruolo è essenzialmente quello di centrocampista centrale in grado di recuperare palloni e di dare grande dinamismo a centrocampo. La valutazione di Tameze è di circa 7 milioni di euro, ovvero un prezzo abbordabile per il Napoli. Ancora di più se gli azzurri dovessero centrare la qualificazione in Champions League. I contatti vanno avanti, con la possibilità di chiudere la trattativa che diventa sempre più possibile. Giuntoli ha ottimi rapporti col Verona e continua a tenere d’occhio il giocatore.