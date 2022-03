Abramovic: “Vendo il Chelsea, ricavato vittime guerra in Ucraina”. Sapete quanto vale?

Roman Abramovic vende il Chelsea, una mossa che ha colto tutti di sorpresa, anche se dall’inizio della guerra l’oligarca russo aveva già lasciato la guida del club ad una fondazione. Oggi è arrivato l’annuncio ufficiale della decisione di Abramovic di cedere il Chelsea acquistato nel 2003, una mossa che è “nel miglior interesse del club” ha spiegato in una nota ufficiale. Abramovic in questi giorni ha partecipato anche ai negoziati tra Russia ed Ucraina, voluto al tavolo proprio da Zelensky, Al momento il magnate russo non è ancora stato colpito dalle sanzioni decise dal governo di Londra, imposte a tutti gli oligarchi che vengono ritenuti vicini a Vladimir Putin.

Chelsea, Abramovic vende il club: il comunicato

“Vorrei affrontare le speculazioni degli ultimi giorni sui media, in relazione alla mia proprietà del Chelsea – e’ l’esordio del magnate russo – Come ho affermato in passato ho sempre preso le decisioni tenendo a cuore l’interesse del club. Nella situazione attuale, quindi, ho preso la decisione di vendere il Chelsea poiché ritengo che ciò sia nel migliore interesse della società, dei tifosi, dei dipendenti, nonché degli sponsor e dei partner del Club“. La cessione, fa sapere Abramovic, “non sara’ velocissima, ma seguirà il giusto processo. Non chiederò alcun prestito da rimborsare. Per me non si tratta mai di affari né di soldi, ma di pura passione per il calcio e per il club“.

“Inoltre – aggiunge il proprietario del Chelsea -, ho incaricato il mio team di creare una fondazione di beneficenza in cui verranno donati tutti i proventi netti della vendita. La fondazione sarà a beneficio di tutte le vittime della guerra in Ucraina. Ciò include la fornitura di fondi essenziali per i bisogni urgenti e immediati delle vittime, nonché il sostegno al lavoro di recupero a lungo termine“. Abramovic conclude sottolineando come si sia trattato di “una decisione incredibilmente difficile da prendere e che mi addolora. Spero di poter visitare per l’ultima volta Stamford Bridge per salutare tutti di persona, il Chelsea e i suoi tifosi saranno sempre nel mio cuore“.

Quanto viene valutato il Chelsea?

Dopo la decisione di Abramovic di vendere il Chelsea ha cominciato a far scatenare tante voci intorno al club di Londra. Si cerca di capire quanto possa valere una delle società storiche inglesi. Ma allora quanto vale il club londinese? Abramovic chiede circa 3,5 miliardi di sterline, ovvero più di 3,5 miliardi di euro. Ma la valutazione che fa il magnate russo sembra assai distante dalla realtà.

Ma la cifra che propongono gli analisti è comunque enorme: ovvero molto vicina ai 2 miliardi di sterline, ovvero poco più di 2,4 miliardi di euro.

Al momento Abramovic pensa di vendere a gruppi americani, ma nelle ultime ore si è fatto avanti anche il miliardario svizzero Hansjörg Wyss.