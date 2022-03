Januzaj, il Napoli ha deciso: perché De Laurentiis lo ha scelto

Calciomercato Napoli con Adnan Januzaj che è sempre più vicino al Napoli, il giocatore belga viene indicato come il sostituto di Insigne. La posizione in campo è sicuramente diversa rispetto a quella del talento napoletano, dato che Januzaj gioca prevalentemente sulla fascia destra, con la capacità di tornare sul sinistro e calciare verso la porta avversaria. Ma il Napoli a fine stagione dovrà rinforzare il reparto offensivo che perderà sicuramente Insigne che va al Toronto. In bilico ci sono anche Ounas e Petagna. Januzaj per il Napoli diventa un obiettivo importante, soprattutto perché può arrivare a parametro zero, un fattore da non sottovalutare che rende il belga ancora più appetibile.

Le statistiche di Januzaj

Gazzetta dello Sport fa il nome di Januzaj per sostituire Insigne e scrive: “Una delle soluzioni più accreditate è quella che porta al belga di origini kossovare Adnan Januzaj, 27 anni, in scadenza di contratto che ha rifiutato finora le proposte di rinnovo della Real Sociedad. Un profilo interessante in una lista – quella degli svincolati – che diventa sempre più lunga e interessante e condizionerà il mercato della prossima estate. in Liga comunque nell’ultimo lustro ha fatto abbastanza bene: 122 partite (terzo giocatore più utilizzato dalla Real Sociedad) 14 reti e 16 assist. Si tratta di un giocatore nel pieno della maturità, l’ingaggio rientrerebbe nel range fissato dal presidente Aurelio De Laurentiis. (su questo non si transige) e il club sta riflettendo se spingere per la firma o attendere ancora qualche altra situazione“. Per il mercato in entrata si fa con insistenza anche il nome di Tameze del Verona, centrocampista che piace a molte big, ma su cui il Napoli è in vantaggio.