Cassese: “Se arriva Bezos nessun problema per il calciomercato”

Pasquale Cassese, imprenditore e amico di Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 1 Radio Station:

Osimhen o Mertens titolare?: “Osimhen deve giocare. Assolutamente. A Cagliari, alla fine, è stato un punto guadagnato grazie a lui”.

Credi ancora nello scudetto dopo Cagliari?: “Io credo nello scudetto. Da marzo in poi, tutte le squadre che lottano per la salvezza, giocheranno con il coltello tra i denti e ripeto che, a Cagliari, è stato un punto guadagnato. Io resto fiducioso. Facendo 6 punti tra Lazio e Milan, il Napoli può ribaltare il campionato”.

Un giocatore che vorresti al Napoli? “A me piacerebbe molto Nandez, un po’ ‘alla Barella’. Un giocatore di quelli che piacciono a me, quelli che lottano e danno tutto per la maglia. Barak? Piace anche lui ma deve essere coperto a centrocampo, io da tempo dico che vorrei Tameze”.

Se arriva Bezos nessun problema per il calciomercato? “Certo (ride, ndr). Seriamente, ricordiamo che se arriva Bezos poi bisogna saper spendere i soldi, se no finisce come altri club che spendono tanto per giocatori che non rendono”.

Come vedresti Frattesi nel Napoli?: “Frattesi ha fatto appena un anno a certi livelli, diamogli tempo. Napoli non è facile, ricordate Verdi quando arrivò dal Bologna”.

E Svanberg?: “Il calcio svedese non l’ho mai visto come un calcio con una mentalità efficace per l’Italia. Svanberg non lo vedo come un giocatore da Napoli, resto innamorato di Tameze”.