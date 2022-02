Juventus, Barcellona e Real Madrid rilanciano la Superlega: il piano

Il progetto Superlega non è stato ancora accantonato, ufficialmente Juventus, Real Madrid e Barcellona non sono mai uscite. Marcia indietro l’hanno fatta i club inglesi, ma anche l’Inter ed il Milan, mentre questi tre club sono rimasti ufficialmente nel progetto. Sia la Uefa che la Figc di Gravina avevano promesso pesanti sanzioni, ma alla fine non è accaduto assolutamente niente.

Ora secondo il quotidiano inglese Telegraph, Juventus, Barcellona e Real Madrid sono pronti a rilanciare il progetto Superlega, ma eliminando alcune criticità rispetto al programma iniziale. A presentare il nuovo piano di azione della Superlega sarà Andrea Agnelli che ne parlerà al FT Business of Football Summit, evento calcistico organizzato dal Financial Times.

Secondo quanto fa sapere il quotidiano britannico il presidente della Juventus farà le nuove proposte relative alla Superlega. In particolare si vuole rimuovere l’idea di club che siano qualificati di diritto, passando invece a una più classica qualificazione attraverso il campionato nazionale. In questo modo Real Madrid, Barcellona e Juve sono convinti di creare un modello che consentirà la creazione di società competitive anche nelle città europee che attualmente non li hanno, citando Lussemburgo e Dublino come esempi. Adesso bisognerà capire come reagirà la Uefa di Ceferin.