De Laurentiis: “Che emozione il gol del Bari”, la scelta è stata fatta?

La famiglia De Laurentiis dovrà risolvere il problema delle multiproprietà, dato che è proprietaria del Napoli e del Bari, c’è tempo fino al 2024.

Al momento non è stato presa ancora la decisione su quale delle due società vorranno tenere, anche se da più parti escono fuori voci di un forte interesse verso il Bari. Club con dimensioni più piccole, che può essere condotto a livello familiare, per portarlo ad alti livelli e quindi farne una fonte di guadagno. Un po’ come fatto col Napoli quando De Laurentiis lo prese dal fallimento in Serie C. Addirittura si parla di una promessa di De Laurentiis al sindaco di Bari, oltre ad una cessione di Napoli a Jeff Bezos.

In giornata però è venuta fuori anche la notizia di un avvicinamento del Napoli con Elysian Park società di Los Angeles che si occupa di sport e intrattenimento. Una mossa alla De Laurentiis che vede il calcio sotto un altro punto di vista. Su Elysian Park si è espresso anche Antonio Corbo, giornalista di Repubblica che ha tirato fuori la notizia. Ma la cessione del Napoli non è scongiurata, anzi se ne continua a parlare in maniera insistente. A confermare questa tesi c’è anche un atteggiamento da parte dei De Laurentiis che sembra spostato verso Bari. Aurelio De Laurentiis ha assistito all’ultima partita della squadra pugliese, presieduta dal figlio. Proprio Luigi De Laurentiis ha detto una frase importante a Radio Bari: “Ho perso la voce per il gol del Bari nell’ultima sfida contro la Virtus Francavilla, anche papà Aurelio si è emozionato alla rete di Citro“.