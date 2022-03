Insigne fa il compitino, nemmeno accenna un dribbling: le pagelle lo distruggono

Lorenzo Insigne è stato uno dei tanti protagonisti in negativo di Napoli-Milan. Il capitano azzurro non ha inciso nella sfida con i rossoneri. Spalletti lo cambia quando oramai è troppo tardi, quando dopo 67 minuti di nulla o quasi entra Elmas che almeno riesce a dare un minimo di forza fisica lì in avanti. Partita davvero scialba quella di Insigne col Milan, ma è un andazzo di tutta la squadra, con i social che accusano pure Spalletti. Anche le pagelle di Napoli-Milan bocciano Insigne, troppo spesso avulso dal gioco.

Insigne: i voti di Napoli-Milan

Lorenzo Insigne è stato pesantemente bocciato dalle pagelle di Napoli-Milan dei quotidiani. Ecco quanto viene scritto:

Gazzetta dello Sport 5 – “Più preoccupato della fase difensiva, dove è una garanzia, ma non inventa mai qualcosa nella trequarti. Viene sostituito e arriva qualche ingeneroso fischio”.

Il Mattino 4,5 – C'era? Impreciso sia quando si accentra sia quando prova a giostrare a sinistra. A tratti irritante per la sua apatia e le sue scelte sempre anonime. Calabria lo divora.

Corriere dello Sport 5 – "Non punta mai Calabria e sembra più preoccupato a difendere. Resta basso, troppo, e si spegne. Anzi, non si accende mai".

Tuttosport 5 – Il capitano manca clamorosamente l'appuntamento con il match scudetto.

La sensazione da più di qualche giornata è che Insigne scenda in campo con scarsa forma, o ancora peggio con scarsa voglia. Non sembra più brillante, né fisicamente, né psicologicamente. Spesso, troppo spesso, si limita a ricevere e scaricare all’indietro. Non si prende mai una responsabilità, mai uno strappo, mai un dribbling. Insomma troppo poco. Ora sta a Spalletti decidere se mandarlo ancora in campo da titolare in queste condizioni.