Napoli, il Barcellona su koulibaly: Incontro con l’agente. Le ultime

Il Barcellona avrebbe incontrato gli agenti di koulibaly, offerta importante per il difensore del Napoli.

Spalletti e i suoi calciatori credono ancora nello scudetto e sono pronti a rilanciare la sfida – a partire dalla delicata trasferta di Verona di domenica – ma, a prescindere da quello che sarà l’esito della stagione, Aurelio De Laurentiis si appresta a fare delle valutazioni importanti su molti dei giocatori chiave della squadra, che in diversi suoi interpreti potrebbe essere arrivata a fine ciclo.

La partenza certa di capitan Insigne rischia di non essere un fatto isolato, in considerazione della situazione di altri pezzi da novanta come Ospina, Koulibaly, Fabian Ruiz e Mertens. Il primo e l’ultimo sono in scadenza di contratto e l’intenzione del numero uno del club di rivedere ulteriormente al ribasso la politica sugli ingaggi e sull’età media della rosa è un parametro da tenere in debita considerazione in vista del futuro prossimo.

Il centrale senegalese e il centrocampista spagnolo sono invece legati al Napoli fino al 2023 ma, in assenza di accordi più o meno imminenti per proseguire con reciproca soddisfazione i rispettivi rapporti, la tentazione di piazzarli sul mercato a giugno per non perderli a costo zero si fa sempre più forte.

BARCELLONA SU KOULIBALY

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, a essere seriamente interessato al senegalese sarebbe il Barcellona.

Nelle scorse settimane i blaugrana hanno ancora incontrato l’agente del difensore, cominciando ad abbozzare i primi discorsi e a mettere sul piatto una importante offerta d’ingaggio fino al 2026. Koulibaly è allettato e il Napoli, dal canto suo, con l’offerta giusta potrebbe lasciarlo partire.

Discorsi prematuri, forse, con un campionato ancora da concludere e uno scudetto potenzialmente ancora alla portata, ma la sensazione tangibile è che a Napoli si sia arrivati ad un momento di svolta.