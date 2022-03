Modugno: “Napoli c’è un acquisto fatto in casa” ha fatto una giocata strepitosa

Il Napoli sta preparando giovani interessanti per il futuro. In questa stagione sono emersi ragazzi importanti dalla Primavera di Frustalupi. Domenica si sono messi in evidenza Vergara, Saco e Ambrosino che hanno segnato tre gol bellissimi, ma anche Idasiak e Cioffi sono tra quelli che potrebbero ambire a giocare nella prima squadra. Eppure c’è un giovane che già da qualche anno viene mandato in prestito dal Napoli, ma che la società azzurra continua a monitorare con estrema attenzione.

Si tratta di Gianluca Gaetano che “sta disputando un’ottima stagione con la Cremonese” dice Francesco Modugno di Sky che aggiunge: “È un giocatore giovani, ha 21 anni, ma è veramente forte ed è destinato ad una grande carriera. Vi assicuro che è innamorato di Napoli e sogna di vestire la maglia azzurra“. Proprio Gaetano nell’ultima giornata di Serie B è stato autore di un gol bellissimo realizzato in Cremonese-Brescia 2-1. Il centrocampista del Napoli ha pareggiato una partita con un’azione personale partita da uno stop favoloso e conclusa dopo una serie di dribbling. Una dimostrazione pratica delle grandi doti tecniche del giocatore che è sempre più vicino a realizzare il suo sogno di vestire la maglia del Napoli, quello allenato da Luciano Spalletti.