Caressa: “Serie A, c’è un flop della settimana è del Napoli”

Il Napoli che perde con il Milan è anche quello che ha il calciatore inserito come flop da Fabio Caressa sul suo canale Youtube. Il giornalista di Sky commenta la 28^ giornata di Serie A e tra i flop Caressa inserisce Lorenzo Insigne: “Il calciatore è un po’ l’emblema della partita del Napoli. Spalletti l’aveva preparata dicendo dobbiamo diventare immortali. Lui sa meglio di tutti come funzionano le cose nella sua squadra e voleva dare una spinta perché è ancora un po’ leggera“.

Caressa ha poi aggiunto: “”Ha avuto psicologicamente l’effetto contrario. Mi è sembrato un Napoli paralizzato dalla paura. Si è parlato di Maradona, di Napoli-Milan degli anni ottanta e Insigne è stato il primo a farne le spese. Lo voto come flop della settimana“. Insigne è stato molto criticato anche dalla pagelle dei quotidiani dopo Napoli-Milan. Il capitano azzurro ha giocato male, come ammesso anche da Fabio Cannavaro, non è riuscito mai ad avere un guizzo decisivo. Una giocata che trascinasse la squadra.

Tra i top invece c’è Giroud che ha segnato al Napoli, allo stadio Maradona: “Mi è piaciuto sia per il fatto che ha segnato, sia perché è costante in queste settimane sia perché giocare con quel taglio non è facile. Non pensavo potesse restare in campo ma invece ha stretto i denti. Il Milan non si affida più a Ibrahimovic ma ognuno può essere importante e Giroud lo è stato“.