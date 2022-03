CM: Napoli è finito un ciclo: 4 giocatori verso l’addio. De Laurentiis ha deciso

De Laurentiis pronto a rivoluzionare il Napoli, quattro big verso l’addio, per due di loro sarà molto doloroso.

Il Napoli non molla il sogno scudetto, come ha ammesso lo stesso Spalletti, intanto la società punta alla Champions per ripianare in parte il rosso di bilancio. De Laurentiis ha deciso che dal prossimo anno ci sarà un tetto ingaggi. Di conseguenza molti giocatori in attesa di rinnovo, e di un aumento di contratto, potrebbero lasciare il Napoli.

Secondo quanto scrive calciomercato.com, oltre a Lorenzo Insigne sarebbero quattro i big che a fine campionato saluteranno Napoli:

“ A prescindere da quello che sarà l’esito della stagione, Aurelio De Laurentiis si appresta a fare delle valutazioni importanti su molti dei giocatori chiave della squadra, che in diversi suoi interpreti potrebbe essere arrivata a fine ciclo.

La partenza certa di capitan Insigne rischia di non essere un fatto isolato. In considerazione della situazione di altri pezzi da novanta come Ospina, Koulibaly, Fabian Ruiz e Mertens. Il primo e l’ultimo sono in scadenza di contratto e l’intenzione del numero uno del club di rivedere ulteriormente al ribasso la politica sugli ingaggi e sull’età media della rosa è un parametro da tenere in debita considerazione in vista del futuro prossimo.

Il centrale senegalese e il centrocampista spagnolo sono invece legati al Napoli fino al 2023. Il desiderio di fare ritorno in Spagna dell’ex Betis è un fatto conclamato e i sondaggi effettuati da Atletico e Real Madrid sono un richiamo che non lo hanno lasciato insensibile.

Il Barcellona, che sta per chiudere per Christensen dal Chelsea a parametro zero, è alla ricerca di profili adatti al calcio di Xavi e che possano rappresentare nell’immediato l’eredità naturale di un pilastro come Piqué. Il nome di Koulibaly è segnato nell’agenda di mercato blaugrana e il suo agente, Fali Ramadani, è stato già avvistato in città, ufficiosamente per discutere del futuro di un altro suo illustre assistito come Pjanic.”

Sia Mertens che Koulibaly sono molto legati a Napoli e alla maglia azzurra, in più riprese hanno lanciato messaggi d’amore alla città e alla società. Il loro addio sarebbe davvero doloroso per tutti.