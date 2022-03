Newcastle ‘follie’ per Osimhen e Fabian: De Laurentiis ha rinunciato ad una cifra monstre

Il Newcastle voleva comprare nel mercato di gennaio sia Victor Osimhen che Fabian Ruiz, il Napoli di De Laurentiis ha rifiutato l’offerta. Una presa di posizione importante da parte del club partenopeo che poteva monetizzare immediatamente con la cessione dei due calciatori. Bin Salman ha un patrimonio sconfinato e finanziare l’acquisto di Osimhen e Fabian Ruiz dal Napoli per 150 milioni di euro non sarebbe stato un problema. Ma De Laurentiis non ha voluto impoverire la rosa messa a disposizione a Luciano Spalletti, che attualmente lotta ancora per il titolo.

L’offerta del Newcastle per Osimhen e Fabian Ruiz

Il retroscena di mercato viene raccontato da Corriere dello Sport che scrive: “Nelle segrete stanze di Castel Volturno, non hanno dimenticato e sono anche convinti che tra un po’, quando si riaprirà il mercato, il Newcastle ricorderà cosa propose appena un mese e mezzo fa: cento milioni di euro per Osimhen, poco meno della metà per Fabian, e un brindisi per inaugurare il loro nuovo corso, affidato ad arabi che, ovviamente, non hanno certo problemi di liquidità. Il Napoli, a gennaio, ha lasciato cadere la proposta indecente, Fabian ha educatamente fatto capire di avere altre ambizioni (la Spagna, semmai l’Arsenal) ma su Osimhen il «rischio» – si fa per dire – che il Newcastle si ripresenti, con le stesse modalità o semmai dando un ritocchino all’offerta“.