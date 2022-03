Wali, il cecchino più letale del mondo si è unito all’esercito ucraino. Ha combattuto anche in Afghanistan e Iraq.

L’esercito Ucraino ha una nuova arma letale, si tratta del cecchino più letale del mondo. Conosciuto con il nome di “Wali”, è un militare canadese che ha partecipato per ben due volte, nel 2009 e 2011, nella guerra in Afghanistan. Qui avrebbe eliminato con il suo fucile decine e decine di nemici.

Il gruppo di Wali era l’unità d’èlite JTF-2, che ha fatto registrare il record di uccisione a distanza più lunga, pari a 3.540 metri. Il cecchino più letale del mondo è stato anche volontario in Iraq, dove ha combattuto contro i miliziani dell’Isis.

WALI IL CECCHINO LETALE

Nella vita di tutti i giorni “Wali” è un programmatore e tecnico informatico, ha una moglie e un figlio. “Mia moglie – racconta – si è opposta all’idea, e questa è stata la parte più difficile della decisione. Devo aiutarli perché ci sono persone qui che vengono bombardate solo perché vogliono essere europee e non russe. Una settimana fa stavo ancora programmando cose. Ora sto maneggiando missili anticarro in un magazzino per uccidere persone reali … Questa è la mia realtà in questo momento. Mia moglie si è opposta all’idea, e questa è stata la parte più difficile della decisione”.

Il Cecchino Wali Ha risposto all’appello del presidente ucraino Volodymir Zelensky che ha chiesto a volontari di tutto il mondo a unirsi alla lotta di Kiev contro l’invasione russa iniziata ormai due settimane fa. “Wali” è arrivato mercoledì insieme al contingente canadese.

Nexta Tv ha riportato alcuni dati sul cecchino più letale del mondo: “Un cecchino ha una media di 7 uomini uccisi al giorno. “Grandi” cecchini possono arrivare fino a 10. “Wali” può arrivare a fare anche 40 morti al giorno. Un fatto che lo ha reso famoso in tutto il mondo, anche perché, anche se il suo nome non è noto, non si è mai sottratto agli schermi e ha partecipato a parecchi programmi televisivi“.

Quando è partito per l’Ucraina, ha portato con sé solo uno zaino, una maschera antigas, una tuta ghillie (la mimetica tipicamente usata dai cecchini), un binocolo e la giacca da combattimento usata in Afghanistan.

Di Wali si dice sia in grado di uccidere un uomo sparandogli da più di 3 chilometri di distanza: nel giugno 2017, in Iraq, ha sparato a un jihadista all’incredibile distanza di 3.540 metri, la più lunga dalla quale un cecchino abbia mai colpito un bersaglio, un record mondiale,