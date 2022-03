GAZZETTA – Il Napoli non sa più segnare: le mosse di Spalletti col Verona

Luciano Spalletti cambia il Napoli con il Verona, il tecnico azzurro deve fare i conti con i pochi gol messi a segno dalla sua squadra. Ma non è solo il problema delle poche reti realizzate, ma anche e soprattutto le occasioni da gol che latitano. La sfida Napoli-Milan è forse l’emblema di quanto detto in precedenza, perché il Napoli praticamente non ha mai impensierito Maignan. È come se la formazione di Spalletti fosse così impegnata a mantenere l’equilibrio che non ha la spregiudicatezza per offendere. Gli azzurri portano pochissimi uomini in area di rigore e non è un caso che molti gol arrivino da fuori area di rigore, vedi Lazio-Napoli.

Secondo Gazzetta dello Sport, Spalletti cambierà qualche uomo per Verona-Napoli. Ecco quanto scritto dal quotidiano sportivo: “Le statistiche dicono, almeno per quello che riguarda i gol, che da Insigne a Politano e

Lozano gli esterni rendono meno in fase di conclusione, rispetto al campionato scorso. Nessuna nostalgia passata, ma una notazione che serve a far capire come tutti possano dare qualcosa in più in questo finale di torneo. Probabilmente non Insigne, che soffre per un affaticamento muscolare e bisognerà valutare nell’allenamento di stamattina se farlo partire o meno per il Veneto. Elmas potrebbe sostituirlo, ma Spalletti riflette anche se schierarlo dietro Osimhen al posto dello stanchissimo Zielinski (c’è Mertens, ma non è mai stato schierato titolare con il nigeriano). E poi ci sono Politano, Lozano e Ounas che cercano spazio“.