Napoli: Insigne in panchina col Verona, due ballottaggi per Spalletti

Verona-Napoli con Lorenzo Insigne in panchina, il capitano azzurro ha svolto solo lavoro differenziato e difficilmente può giocare titolare. Le condizioni di Insigne saranno valutate nel corso della giornata, per capire se almeno potrà prendere parte alla trasferta di Verona, altrimenti resterà ancora una volta a Napoli, come accaduto nel recente passato. Il problema di Insigne si fa sempre più serio, oramai sono mesi che il talento napoletano continua a soffrire di problemi muscolari, saltando molte partite. Anche quando gioca Insigne non è mai al top della condizione, ma spesso si mette lo stesso a disposizione di Spalletti che gli dà fiducia perché conosce le sue capacità tecniche.

Napoli: la formazione col Verona

Con ogni probabilità Insigne andrà in panchina con il Verona, quindi nella formazione del Napoli ci sarà Elmas titolare. Almeno questa sembra essere l’intenzione di Luciano Spalletti visto che il macedone in quella posizione ha dato ottimi risultati. In realtà ci sarebbero più soluzioni dato che è rientrato pure Lozano. Ma il messicano, che non sta benissimo fisicamente, può giocare al posto di Politano sulla destra. Secondo Corriere dello Sport ci sono almeno due ballottaggio per Spalletti in Verona-Napoli. Uno riguarda proprio la fascia destra d’attacco con Ounas che scalpita per giocare titolare al posto di Politano. Negli uno contro uno del Verona può essere fondamentale un giocatore che salta facilmente l’uomo, in questo modo si creerebbe spesso la superiorità numerica.

Altro ballottaggio c’è a centrocampo con Anguissa in vantaggio su Fabian Ruiz per giocare dal primo minuto. Lo spagnolo è sembrato affaticato con il Milan, quindi può avere un turno di riposo. In campo l’oramai insostituibile Lobotka, diventato il vero faro del centrocampo partenopeo. Indisponibile Meret per infortunio: 21 giorni di stop per il portiere.