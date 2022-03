Olivera al Napoli, presidente Getafe conferma: “Trasferimento in Italia in fase avanzata”

Mathias Olivera è pronto a firmare per il Napoli, il suo trasferimento è pronto ad essere completato a giugno. Continuano ad arrivare conferme per Olivera al Napoli, questa volta la conferma arriva da una fonte autorevole, il presidente del Getafe. Ovvero la squadra che detiene il cartelino di Mathias Olivera.

Angel Torres a Cadena Ser su Olivera al Napoli dice: “Con Mathias non c’è nessun problema. Abbiamo rinnovato il contratto ma sappiamo che se dovesse arrivare un’offerta vantaggiosa per entrambi allora si troverà un accordo e lo faremo partire“. Il presidente del Getafe poi aggiunge: “sappiamo bene che Mathias Olivera non resterà al Getafe per sempre e anzi sappiamo che il suo trasferimento in Italia è in fase avanzata“. Cristiano Giuntoli voleva portare Olivera in azzurro già a gennaio, poi proprio il presidente del Getafe decise di non completare il trasferimento, per evitare di impoverire tecnicamente la sua squadra. Su Olivera in questi giorni si è inserita anche la Juventus ma tutte le notizie portano ad un passaggio di Olivera in maglia azzurra. A fine stagione il Napoli può dire addio a Ghoulam. Mentre dovrebbe restare in rosa Mario Rui, anche se pure in questo caso ci sono molte voci di mercato.