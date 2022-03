Olivera al Napoli grazie a Cavani: Il Matador ha convito il connazionale a trasferirsi in azzurro

Mathias Olivera al Napoli grazie a Cavani, il Matador durante il ritiro con la nazionale uruguaiana ha convinto il connazionale a vestire l’azzurro.

A Napoli basta nominare Edinson Cavani per far tremare i polsi a chiunque. L’attaccante uruguaiano ha lasciato un segno indelebile in città. Lo ha fatto non solo con i 104 gol messi a segno in tre stagioni in maglia azzurra, ma anche con il suo comportamento fuori dal campo. L’uruguaiano ha rifiutato la Juve per amore di Napoli e questo tanto basta per farlo entrare di diritto nel cuore di ogni tifosi azzurro.

“Ai napoletani posso dire solo grazie. Gli sarò sempre riconoscente. È per questo motivo che ho detto di no a tanti club italiani tra cui la Juventus, che mi ha chiamato spesso, ed anche l’Inter. Non potevo fare un gesto del genere ai napoletani. Se penso a Napoli penso alla gioia, perché so che ho fatto tanto per loro e loro mi continuano ad omaggiare con tutto questo amore” .

Nonostante l’addio Cavani è ancora molto legato al Napoli, I primi due figli dell’uruguagio, infatti, nati a Napoli e l’ex moglie Maria Soledad, vive ancora in città. Il legame sarà eterno tra Cavani e Napoli, la città che lo elesse idolo incontrastato dello Stadio San Paolo quando c’era Mazzarri in panchina.

OLIVERA A NAPOLI GRAZIE A CAVANI

Dall’Uruguay spunta un retroscena che farà felici i tifosi del Napoli, secondo i media locali, sarebbe stato proprio Cavani a convincere il connazionale Mathias Olivera, durante il ritiro con la nazionale uruguaiana a trasferirsi a Napoli alla fine della prossima stagione.

Il Napoli è pronto a strappare il calciatore al Getafe, grazie anche ai buoni uffici del Matador, che vuole assicurare al suo ex club il colpo del futuro.