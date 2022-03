Olivera vuole Napoli: a giugno con la maglia azzurra, la Juve ci ha provato

Mathias Olivera ha scelto Napoli, l’esterno di difesa del Getafe ha deciso di vestire la maglia azzurra a fine stagione. Cristiano Giuntoli già nel mercato di gennaio aveva fatto un serio tentativo per portare Olivera in Campania, ma il Getafe si era opposto alla sua cessione, anche perché la squadra sta lottando per la retrocessione ed il presidente non voleva impoverirla tecnicamente. Ed allora è slittato tutto a giugno, con il Napoli che ha mantenuto una seria ipoteca sul giocatore, ma senza chiudere l’accordo. Così in questi mesi l’Atletico Madrid si è interessato ad Olivera, ma nelle ultime settimane anche Inter e Juve hanno fatto un sondaggio per il giocatore. Anche in questo caso non si è andati avanti nella trattativa.

Olivera-Napoli: stipendio e costo del cartellino

In questi mesi anche Cristiano Giuntoli ha continuato a lavorare per Olivera, che di ruolo fa il terzino sinistro di difesa, e secondo Corriere dello Sport, oramai la decisione è stata presa, anche da parte del giocatore. “E’ ormai vicinissimo al Napoli: quella che si potrebbe definire un’opzione morale è in realtà un affare che per essere concluso ha bisogno di colmare l’impercettibile distanza tra richiesta e offerta, tra i dodici milioni a cui aspira il Getafe e i dieci che rappresentano il tetto che a Castel Volturno si sono imposti. In casi del genere, le volontà aiutano ad evitare di ritrovarsi nel paludoso terreno del mercato e Olivera ha già espresso il proprio gradimento, è attratto dal calcio italiano e di una Napoli che gli ha potuto raccontare nel dettaglio Edinson Cavani, suo compagno in Nazionale e suo presumibile Cicerone“.

Olivera ha uno stipendio di circa 1 milione di euro a stagione, quindi pienamente nei parametri del Napoli che sta operando una netta riduzione degli ingaggi, portandoli ad un massimo di 70 milioni di euro per tutta la squadra.