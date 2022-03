CORSPORT – Napoli: pronta la rivoluzione a fine stagione

Il Napoli farà partire una vera e propria rivoluzione a fine stagione, con la squadra di Spalletti che sarà rinnovata in ogni reparto. Ci sono anti calciatori in scadenza di contratto: come Mertens e Ghoulam ad esempio, che hanno fatto parte di quel ciclo d’oro con Sarri ma che non riusciti a raggiungere l’obiettivo dello scudetto, anche a causa di palesi errori arbitrali. In questa stagione Spalletti ha ricevuto in dote una squadra allestita da altri, con pezzi di Sarri, di Ancelotti e di Gattuso, ma personalmente a livello di mercato ha inciso poco. Anche perché il Napoli in una intera stagione ha speso poco più di 500 mila euro per i prestiti di Tuanzebe e Anguissa. Mentre Juan Jesus, l’unico indicato da Spalletti, è arrivato a parametro zero.

Come cambia il Napoli

Corriere dello Sport parla di anno zero per il Napoli e di un venticello rivoluzionario che farà costruire una nuova squadra. “I dubbi abbondano, le certezze pure, e qualcosa cambierà, poco o anche tanto, perché è scritto sui contratti ciò che sta per accadere: Ghoulam, Insigne, Ospina e Mertens «scadranno» e tra chi è già a Toronto e chi deve ancora sceglier casa, è teoricamente prevedibile che si arrivi alla diaspora d’un ciclo; il resto lo deciderà il

mercato, intorno a Fabian Ruiz, magari a Demme, e alle variabili imprevedibili che, in quanto tali, richiederanno illuminanti decisioni last minute“. Ma in termini di cessioni bisogna stare attenti anche al possibile addio di Osimhen, richiesto soprattutto in Premier League. Così come non si spengono le voci di un Barcellona interessato a Koulibaly a fine stagione.