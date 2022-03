VERONA – NAPOLI, SFIDA IMPORTANTE PER I SOGNI DI GLORIA DEGLI AZZURRI

La banda Spalletti va di scena al Bentegodi contro degli scaligeri agguerriti più che mai, siamo pronti a scoprire tutto, ma proprio tutto, su questa spettacolare sfida che vedrà contrapposte Hellas Verona e Napoli.

Stagione quasi perfetta fin qui per il Napoli, protagonista assoluto di questo campionato così avvincente.

Nonostante lo stop col Milan, gli Azzurri viaggiano su ritmi elevatissimi e i punti conquistati finora lo dimostrano; ad aspettarli però ci sarà un avversario non tra i più semplici, ovvero quel Verona di Igor Tudor che tanto bene gioca e che, soprattutto in casa, si è rivelato essere una “ammazzagrandi”.

COME NAPOLI E VERONA ARRIVANO A QUESTA SFIDA

Se da un lato quella campana è una delle squadre ad aver ottenuto più punti in questo inizio di 2022, nello stesso periodo di tempo i veneti hanno ceduto solamente alla Juventus e alla Salernitana ai primi di gennaio: reduce da 3 risultati utili consecutivi, è evidente come la squadra di Tudor sia davvero temibile tra le mura amiche, e il pareggio dell’andata proprio fra Napoli e Verona dimostra proprio questo, ovvero il fatto che ad attendere gli Azzurri ci sarà una squadra pronta a lottare su ogni pallone.

FOCUS SULL’AVVERSARIO: CHE SQUADRA È L’HELLAS VERONA?

Andiamo quindi avanti con un’analisi di quelli che sono i principi chiave che regolano il gioco degli scaligeri: dopo un inizio davvero complicato con alla guida del club Eusebio Di Francesco, l’arrivo di Igor Tudor ha portato non solo cattiveria sportiva e grandi motivazioni, ma anche degli schemi diversi e per certi versi davvero innovativi.

Con un approccio molto fisico, intenso e verticale, l’Hellas gioca prevalentemente con una difesa a 3 coperta da 2 mediani, con 2 esterni di fascia a tutto campo, due mezze punte e bomber Simeone lì davanti a fare la differenza. Proprio lui difatti è l’uomo a cui la retroguardia azzurra dovrà prestare particolare attenzione, dato che finora il figlio d’arte ha realizzato la bellezza di 15 gol in 25 partite, una media da centravanti di razza.

Verona Pareggio Napoli 3.50 3.60 2.05

QUALI SONO LE QUOTE PER VERONA – NAPOLI?

* N.B. Il link riporta ad un sito di scommesse

La vittoria per i ragazzi di Luciano Spalletti ha una *quota interessante pari a 2,05. Il pareggio, a sua volta, è quotato a 3,60, mentre una vittoria per i gialloblù viene data a 3,50.

Si tratta di quote piuttosto interessanti, dato che per la vittoria partenopea viene offerta una quota a nostro avviso piuttosto interessante: gli Azzurri vogliono riprendere subito il cammino verso il loro obiettivo e difficilmente lasceranno spazio per degli errori in questo match così importante per le loro ambizioni.

QUALI SONO LE QUOTE PER LA VITTORIA DELLO SCUDETTO PER IL NAPOLI?

A inizio campionato, il Napoli non veniva di certo dato come la principale candidata alla vittoria del tricolore, ad oggi però le cose stanno cambiando sensibilmente; il Napoli campione d’Italia viene offerto con una quota di 5,50, ossia la terza più bassa dopo quella dell’Inter (1,61) e Milan (3,75).

Azzurri che hanno ancora un sogno nel cuore, e sappiamo benissimo quale sia questo sogno…