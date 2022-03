Napoli, Meret frattura alla vertebra lombare. Si fermano anche Insigne e Juan Jesus: il comunicato ufficiale.

Alex Meret ha riportato una frattura alla vertebra lombare. In forte dubbio per la trasferta di Verona anche Insigne e Juan Jesus.

Il Napoli prepara la delicata trasferta di Verona, in programma domenica allo stadio Bentegodi alle ore 15 per la 29esima giornata di Serie A.

Dal Konami Training Center di Castel Volturno non arrivano buone notizie per i tifosi azzurri. Secondo il report quotidiano della SSC Napoli, Spalletti per la sfida contro l’Hellas dovrà fare a meno di Alex Mertet, fermi ai box anche Lorenzo Insigne, Juan Jesus:

Meret frattura alla vertebra lombare

“Mattinata di lavoro per il Napoli a Castel Volturno. La squadra di Luciano Spalletti tra due giorni affronterà il Verona:

Il gruppo dopo una prima fase di torello e lavoro tattico ha svolto esercitazione su calci piazzati e partita a campo ridotto. Tuanzebe ha svolto lavoro l’intera seduta in gruppo. Malcuit ha svolto lavoro in palestra. Insigne ha svolto, in via preventiva, lavoro personalizzato in campo. Jesus ha effettuato terapie per un risentimento alla coscia.

Meret al termine della partita ha avuto un trauma contusivo alla zona lombare. In seguito agli accertamenti strumentali effettuati presso la clinica Pineta Grande, ha riportato una frattura del processo trasverso di sinistra della seconda vertebra lombare. Il calciatore da domani inizierà il percorso riabilitativo”.

Meret non sarà disponibile per le prossime partite del Napoli.