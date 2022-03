Spalletti cambia il Napoli, col Verona quattro in panchina: chance per Mertens

Luciano Spalletti cambia formazione per Verona-Napoli, il tecnico azzurro ha in mente quattro cambi con Insigne e Fabian Ruiz in panchina. Queste sono le ultime novità di formazione per il Napoli. Il centrocampista spagnolo soffre di pubalgia e con il Milan non ha brillato, come gran parte della squadra. Per questo motivo Fabian è uno dei giocatori che non giocherà titolare con il Verona. Anche Insigne da qualche partita è sotto tono.

Secondo Corriere dello Sport ci possono essere quattro cambi in formazione per Spalletti, in vista della sfida con il Verona. Mertens, Anguissa, Lozano ed Elmas scapitano per giocare titolari. Sicuramente Lozano può prendere il posto di Politano, aspramente criticato. Così come Elmas può giocare al posto di Insigne. Mertens può giocare al posto di Osimhen o Zielinski, con il polacco che sembra ancora favorito per giocare dal primo minuto, visto che riesce a fare anche la fase difensiva rispetto al belga. Sicuramente qualche cambio ci sarà da parte di Spalletti, che deve ritrovare la via del gol per un attacco spuntato, ma soprattutto per una manovra che non crea grandi occasioni da rete. È questo attualmente il vero problema del Napoli che deve ritrovare presto gioco e fiducia.