Sparnelli: “Calciomercato Napoli, si pensa ad un ritorno clamoroso”

Calciomercato Napoli, con il club azzurro che sta già costruendo la squadra per la prossima stagione. Cristiano Giuntoli deve risolvere molti problemi, tra cui quello relativo ai rinnovi di contratto. Secondo molti addetti ai lavori a fine stagione ci sarà una vera e propria rivoluzione nel Napoli, con tanti addii e nuovi acquisti di qualità. Ma Massimo Sparnelli durante la trasmissione Tifosi Napoletani, in onda su Tele A fa anche il nome di “Pepe Reina, il Napoli ci sta pensando seriamente“.

Secondo l’ex addetto stampa della società partenopea la società di Aurelio De Laurentiis pensa al clamoroso ritorno di Reina. “Cristiano Giuntoli sta facendo una valutazione seria del portiere. Così come sta valutando le posizioni di Ospina e Meret“. Il portiere colombiano è uno di quelli in scadenza di contratto. Ospina piace al Real Madrid e molto probabilmente cambierà squadra a fine stagione. Meret non trova l’accordo per il rinnovo e chiede maggiori garanzie sul suo impiego da titolare. Ecco perché il Napoli guarda intorno per valutare anche l’acquisto di un altro portiere. Magari Reina potrebbe essere il secondo a Napoli, ma in questo caso sarebbe un altro profilo ingombrante per Meret, che invece avrebbe bisogno di maggiore continuità e di tranquillità.