Annunziata: “Rivoluzione Napoli, ci saranno tanti cambiamenti: Ecco il piano di De Laurentiis”

Il giornalista Giovanni annunziata su calciomercato.com rivela le manovre del Napoli per il prossimo futuro

IL NAPOLI CHE VERRÀ

“In prospettiva futura ci sarà da ragionare tanto su quello che succederà. Ci saranno tanti cambiamenti nel Napoli. Tra giocatori in scadenza, Insigne che andrà al Toronto, altri calciatori il cui contratto è alla fine e difficilmente resteranno ai piedi del Vesuvio.

Un’incognita importante è lì davanti: servirà trovare un sostituto del capitano, un eventuale post Mertens (che potrebbe essere arrivato ai saluti) e una soluzione forse più d’impatto sull’out di destra. Arriveranno le sirene straniere per Osimhen, busseranno con insistenza dalla Premier per portarlo via. Ci saranno tanti ragionamenti da fare per De Laurentiis.

In bilico anche il futuro di Hirving Lozano dipenderà dalle offerte che arriveranno in estate. Il Napoli non è intenzionato a trattenerlo a tutti i costi, ma per lui il patron ha fissato una valutazione decisamente importante di 45 milioni di euro.

La partenza certa di capitan Insigne rischia di non essere un fatto isolato, in considerazione della situazione di altri pezzi da novanta come Ospina, Koulibaly, Fabian Ruiz e Mertens. Il primo e l’ultimo sono in scadenza di contratto e l’intenzione del numero uno del club di rivedere ulteriormente al ribasso la politica sugli ingaggi e sull’età media della rosa è un parametro da tenere in debita considerazione in vista del futuro prossimo”.

KOULIBALY IN BILICO

“Forte è il legame affettivo che ha tenuto insieme sin qui il Napoli e Koulibaly: perno della difesa e nello spogliatoio con 5 diversi allenatori – da Benitez a Sarri, passando per Ancelotti, Gattuso e Spalletti.

A 31 anni è forse giunto il momento di raccogliere i frutti di una carriera che, a livello di titoli. Si è arricchita soltanto un mese fa di una Coppa d’Africa tanto attesa ma che resta piuttosto povera a livello di club.

Il Barcellona, che sta per chiudere per Christensen dal Chelsea a parametro zero, è alla ricerca di profili adatti al calcio di Xavi e che possano rappresentare nell’immediato l’eredità naturale di un pilastro come Piqué. Il nome di Koulibaly è segnato nell’agenda di mercato blaugrana e il suo agente, Fali Ramadani, è stato già avvistato in città“.

Intanto, il Napoli ha un finale di stagione tutto da vivere. Il sogno scudetto non va riposto nel cassetto, è ancora lì ad una distanza minima. Però c’è bisogno di cambiare marcia, di mettere quella più alta per lo sprint finale a tutta forza.