Del Genio: “Ma perché Mertens non gioca? Rispetto agli altri ha un record”

Problema attacco per il Napoli di Luciano Spalletti che fatica a creare occasioni da gol. Il Napoli ha il sesto attacco della Serie A, troppo poco per una squadra che mira allo scudetto. Contro il Milan è emersa tutta la difficoltà degli azzurri a creare occasioni gol, a causa anche dello smarrimento di alcuni interpreti. Ecco perché per Verona-Napoli possono esserci dei cambi in formazione, a cominciare da Insigne che va verso la panchina. Secondo Paolo Del Genio dovrebbe trovare più spazio “Mertens che è il miglior tiratore della rosa. Magari sarà un maestro di banalità ma è così. Non capisco perché in un momento simile, in cui si fatica a trovare la via della rete, uno come lui che segna tanto, non giochi“.

Su Verona-Napoli, Del Genio a Kiss Kiss Napoli ha detto: “Non sarà facile affrontare la squadra di Tudor, è molto aggressiva. Sarà importante innescare gli esterni come Insigne Politano, ma non bisogna dargli la palla a 70 metri dalla porta, perché non hanno la forza e la gamba per fare tanta strada. Bisogna alternare le ripartenze dal basso con i lanci per Osimhen, ma in quel caso il nigeriano va accompagnato con i centrocampisti e gli esterni che accorciano“. Poi sempre sulla sfida del Bentegodi della 29^ giornata di Serie A, ha aggiunto: “Il Verona è una squadra che ha perso 22 punti in rimonta, questo fa capire come gli scaligeri non abbiano una grande rosa. Nonostante tutto cercano sempre di essere aggressivi ed accompagnano bene l’azione. Faraoni, Barak, Simeone e Caprari sono sempre votati all’attacco, anche un giocatore come Tameze accompagna l’azione offensiva“.