Napoli con il Verona rischiano quattro big: anche Insigne

Il Napoli deve ritrovare la vittoria con il Verona fuori casa allo stadio Bentegodi, Spalletti ha in mente cambi di formazione. La squadra vista con il Milan è sembrata poco lucida e molto stanca. In tanti hanno deluso, quasi tutti. Ecco perché Luciano Spalletti pensa di cambiare qualcosa già a partire dalla sfida con il Verona, uno spartiacque importante per il campionato del Napoli, che ora deve cominciare a guardarsi anche alle spalle. A rischiare di andare in panchina in Verona-Napoli sono Zielinski, Fabian Ruiz, Politano e Insigne.

Ecco quanto scrive Corriere dello Sport. “A destare grande curiosità, ovviamente, saranno le scelte di formazione. E dunque la possibilità che qualcuno degli uomini apparsi più in affanno nelle ultime due partite possano partire dalla panchina: Fabian, Politano e Zielinski sono tra gli indiziati, ma con il Milan anche Insigne non ha brillato. Avanzano, nel frattempo, le candidature di Ounas, Elmas e Anguissa, ma ora Spalletti ha davvero l’imbarazzo della scelta: tutti disponibili ad eccezione di Malcuit, alle prese con i postumi di un problema al polpaccio destro, e Tuanzebe, reduce dalla lombalgia“. Chiunque vada in campo sarà compito di Spalletti motivare i suoi calciatori, perché la sconfitta con il Milan è stata l’ennesima prova di maturità fallita dai giocatori.