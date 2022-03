Europa League: curiosità, il Lipsia è già ai quarti di finale, senza giocare

Il Lipsia è già qualificato ai Quarti di finale di Europa League, senza giocare i match degli Ottavi. Questo perché la guerra in Ucraina per l’invasione della Russia, ha fatto espelle le formazioni russe dalle competizioni Uefa. Proprio la Uefa ha condannato duramente l’aggressione russa ed ha preso questa importante decisione.

La curiosità è che ora il Lipsia si trova già qualificato ai Quarti di Europa League e nemmeno scenderà in campo con lo Spartak Mosca.

Lo Spartak era inserito nel gruppo C dei gironi di qualificazione con il Napoli ed ha chiuso a 10 punti, ovvero gli stessi collezionati dalla squadra di Spalletti. Ma i russi hanno vinto sia all’andata che al ritorno contro il Napoli, per questo sono passati da primi in classifica, evitando il Barcellona. Anche in quel caso la squadra di Spalletti non diede prove di maturità, perdendo in casa contro lo Spartak, una squadra abbordabile. Sarebbe bastato un pareggio per passare come primi in classifica. Ma anche in quella circostanza gli azzurri fallirono un appuntamento importante.