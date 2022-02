Guerra Russia-Ucraina, la UEFA: “Condanniamo l’invasione. Domani le decisioni”. Russia fuori dalle competizioni UEFA e FIFA?

La UEFA condanna l’attacco della Russia all’ucraina e annuncia pesanti sanzioni.



L’attacco della Russia all’Ucraina continua ad avere ripercussioni anche nel mondo del calcio. A muoversi è la Federcalcio ucraina che ha ufficialmente avanzato alcune richieste contro la Russia a FIFA e UEFA.

In particolare si richiede che sia la nazionale che i club russi vengano estromessi fin da subito dalle competizioni internazionali (Champions League, Europa League, Conference League, Europei e Mondiali).

Inoltre viene richiesto all’UEFA di spostare immediatamente la finale di Champions League, attualmente in programma proprio a San Pietroburgo, e la Supercoppa 2023 che dovrebbe invece giocarsi a Kazan.

Attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito web e sui propri canali social, la Uefa ha condannato duramente l’attività militare della Russia nei confronti dell’Ucraina e ha annunciato che verranno prese decisioni ufficiali nella giornata di domani.

IL COMUNICATO DELLA UEFFA

La UEFA condivide la significativa preoccupazione della comunità internazionale per lo sviluppo della situazione della sicurezza in Europa e condanna fermamente l’invasione militare russa in corso in Ucraina.

In qualità di organo di governo del calcio europeo, la UEFA sta lavorando instancabilmente per sviluppare e promuovere il calcio secondo i valori europei comuni come la pace e il rispetto dei diritti umani, nello spirito della Carta Olimpica. Rimaniamo risoluti nella nostra solidarietà con la comunità calcistica in Ucraina e siamo pronti a tendere la nostra mano al popolo ucraino.

Stiamo affrontando questa situazione con la massima serietà e urgenza. Le decisioni saranno prese dal Comitato Esecutivo UEFA e annunciate domani.