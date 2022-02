Ucraina, De Zerbi: ‘Ho paura, l’Italia ci aiuti’

Il conflitto tra Russia e Ucraina coinvolge anche Roberto De Zerbi e i suoi otto collaboratori italiani alla guida dello Shakthar Donetsk .

I biglietti aerei già acquistati per oggi, il bombardamento di notte, il risveglio e la corsa in un hotel, sapendo di essere oramai in trappola. Roberto De Zerbi e i suoi otto collaboratori italiani alla guida dello Shakthar Donetsk erano pronti al ritorno in Italia, ma l’illusione è finita con una colonna di fuoco sull’aeroporto della capitale ucraina. E ora la speranza che il Governo italiano, attraverso l’ambasciata a Kiev, possa fornire la via d’uscita dall’Ucraina sotto attacco dalla Russia.

De Zerbi ha rilasciato alcune dichiarazioni all’ANSA: