Benzema e il Real Madrid di Ancelotti insegnano: la personalità non si compra al mercato

La rimonta del Real Madrid contro il Paris Saint Germain è stata una delle cose più belle di quest’ultimo turno di Champions League. Gli uomini di Carlo Ancelotti hanno reagito non solo alla sconfitta subita in Francia, ma anche al gol incassato da Mbappé nella gara ritorno. Dunque il Real Madrid ha vinto 3-2 ma partendo da uno svantaggio totale di 2-0. Com’è stata possibile una rimonta del genere? Sicuramente grazie alla grandissima personalità degli uomini di Ancelotti. Ma la personalità, al netto della classe pura, ha un costo. E non è un caso che i valori di mercato della rosa del Real Madrid analizzati da transfermarkt siano altissimi. Si va dal portiere Courotis che ha un valore di 65 milioni di euro. Passando per Eder Militao: 60 milioni di euro, Alaba 55 milioni. A centrocampo troviamo Casemiro: 60 milioni di euro, Valverde 65 milioni di euro e Camavinga 55 milioni di euro. Per non parlare di Modric che ‘vale’ 10 milioni di euro ma solo a causa dell’età.

In termini di età c’è un altro ‘vecchietto’ terribile che a 34 anni devasta ancora le porte degli avversari. Si chiama Karim Benzema, uno che nel 2018 era stato definitivo oramai vecchio da Aurelio De Laurentiis. Ieri sera Benzema ha siglato una tripletta favolosa, confermando, qualora ce ne fosse stato bisogno, di essere un fuoriclasse assoluto. Il valore di Benzema di transfermarkt ora è di 25 milioni di euro, mentre per Vinicius Junior si arriva a 100 milioni di euro.

Gli ingaggi del Real Madrid

Ma andiamo a vedere anche alcuni degli stipendi della squadra allenata da Carlo Ancelotti che ha un monte ingaggi di 739 milioni di euro in base al tetto salariale del 2021:

Eden Hazard 15

Gareth Bale 13

David Alaba 12

Marcelo 11,7

Toni Kroos 11,7

Luka Modric 10,5

Karim Benzema 8,7

Vinicius Junior 7,5

Isco 7

Thibaut Courtois 6,3

Casemiro 5,25

Marco Asensio 5,24

Militao 5 milioni

Ferland Mendy 5

Luka Jovic 5

Daniel Carvajal 4,9

Nacho 4,1

Eduardo Camavinga 4

Mariano Diaz 4

Rodrygo 4

Lucas Vázquez, 3,5 milioni

Fede Valverde, 2 milioni.

Mancanza di personalità

Il Napoli è stato accusato in questi giorni di mancanza di personalità, ma quella non si compra al mercato, la si può costruire, ma per avere grandi giocatori, bisogna avere anche un grande progetto o tanti soldi. Ecco allora che entra in gioco anche la società azzurra che deve decidere cosa vuole fare. Rilanciare, vendere il Napoli oppure restare a guardare e sperare nella fortuna.