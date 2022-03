Vettosi: “Accordo Napoli-Elysian Park, Ecco cosa può portare. In arrivo notizie positive”

Fabrizio Vettosi, economista, ha commentato l’interesse della società americana Elysian Park per il Napoli di De Laurentiiis.

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis può collaborare con Elysian Park, una società con sede a Los Angeles che opera nel settore dello sport e dell’intrattenimento. La notizia della collaborazione è stata lanciata da Repubblica che parla di un interesse concreto da entrambe le parti. Sarebbe sicuramente una svolta dal punto di vista dello sviluppo della società azzurra, con una crescita esponenziale a livello internazionale.

NAPOLI-ELYSIAN PARK: PARLA VETTOSI

Fabrizio Vettosi, economista ai microfoni di Radio Marte ha accolto con entusiasmo la notizia spiegando anche i risvolti positivi per il club azzurro:

“Elysian Park? Non so se la notizia abbia un concreto fondamento. Ponendo che sia così si tratta di una buona notizia, è una holding di partecipazione focalizzata sull’intrattenimento. Avrebbe capacità di gestire un processo di trasformazione per il nostro calcio. Il modello americano è quello da cui possiamo attingere di più, perché è fortemente basato sulla valutazione dei diritti tv e delle partnership commerciali. Gli insuccessi italiani derivano dal fatto che molti dei gruppi americani, venendo in Italia, hanno pensato di non applicare il loro modello ma focalizzarsi sullo stadio e la parte commerciale.

Vettosi ha poi aggiunto: “NFL e NBA hanno avuto successo per i diritti tv valorizzati. Cosa può nascere con il Napoli? Possono emergere prospettive positive. Il Napoli ha una base molto fertile e buona per potersi valorizzare e potrebbe essere aiutato da un soggetto con enorme competenza, non c’è un orizzonte temporale breve ma molto lungo”. Ha concluso Vettosi.