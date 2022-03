La frase di Spalletti che dà ragione ai rompicoglioni e che fa sorgere un dubbio

Verona-Napoli la sfida per ripartire, per dare forza a quello che resta un sogno, lo scudetto, per blindare la Champions League, che deve essere una solida realtà. Giocare contro gli uomini di Tudor non sarà affatto facile, perché la squadra scaligera gioca uomo contro uomo senza alcuna paura, è aggressiva e sa giocare al calcio. Il Napoli ha tutti i mezzi per affrontarla, perché tecnicamente, nell’uno contro uno è più forte, sotto ogni punto di vista. Ma nello sport la testa ha la sua fondamentale importanza e quindi per reagire alla batosta con il Milan serviranno “uomini forti, per destini forti” come dice spesso il signor Luciano Spalletti.

Napoli senza carattere?

Sempre prendendo spunto dalle parole di Spalletti, ci sono delle frasi contraddittorie pronunciate dall’allenatore che fanno riflettere. Dopo la bellissima vittoria del Napoli con la Lazio, Spalletti disse: “È dedicata ai rompicoglioni. Questa squadra non ha carattere“. Il rifermento era alla reazione della squadra al pareggio di Pedro al minuto 88 di Lazio-Napoli, con la rete della vittoria siglata da Fabian Ruiz al 94′.

Eppure solo sette giorni dopo in uno stadio Maradona gremito con la sfida scudetto servita, il Napoli si è sciolto come neve al sole, come accaduto anche in altri grandi appuntamenti. “Se non sai reggere la pressione chiaro che diventa quasi impossibile vincere: se non reggi la pressione devi spostarti” aveva detto Spalletti. Le due dichiarazioni cozzano e fanno sorgere un dubbio: se per Spalletti quella squadra ha carattere, allora con il Milan cosa è mancata? La volontà? Perché esaminando le due riflessioni del tecnico viene fuori anche questa possibilità.

Ma ora il Napoli non si deve disunire e toccherà sempre a Spalletti caricare il gruppo e orientare tatticamente la partita. Perché con il Verona sarà l’ennesima partita per uomini forti, si giocherà anche contro i fantasmi di Napoli-Verona del maggio scorso.