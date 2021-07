Petagna su Napoli-Verona: “Pagina triste, chiediamo scusa”

Napoli-Verona è ancora al centro del dibattito. Anche dopo la prima amichevole stagione c’è ancora tempo per parlare dell’ultima partita della scorsa stagione. Ovvero quella che ha sancito l’eliminazione dalla Champions League del Napoli. Un pareggio orribile quello col Verona già salvo, con un Napoli che praticamente non è mai sceso in campo. Sulla vicenda non è mai stata fatta chiarezza. Nemmeno Gennaro Gattuso ha mai parlato chiaramente di quella partita.

Andrea Petagna ritorna su Napoli-Verona e lo fa chiedendo scusa ai tifosi, come riporta Corriere dello Sport: “Si tratta di una pagina triste che vogliamo dimenticare al più presto. Chiediamo scusa ai tifosi e ora voltiamo subito pagina”. I tifosi, intanto, non dimenticano quel match. Una partita che non solo ha escluso il Napoli dalla Champions League, ma ha spalancato le porte all’ingresso della Juventus. Dunque un doppio smacco che non si dimentica. Ecco perché gli Ultras più volte hanno esposto striscioni in città per chiedere chiarezza su Napoli-Verona. E siamo abbastanza sicuri che con gli stadi aperti non mancherà l’esposizione di altri striscioni.

