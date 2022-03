Napoli-Milan, reazione furiosa di Koulibaly. Mandarini: “Ecco cosa ha detto ai compagni”

Kalidou Koulibaly da qualche tempo è il vero capitano del Napoli, non indossa la fascia ma molto probabilmente lo farà nella prossima stagione. Il Napoli gliel’ha offerta insieme al rinnovo di contratto, anche perché De Laurentiis e Spalletti vogliono tenere a tutti i costi il difensore senegalese in rosa.

Dopo Napoli-Milan Koulibaly era uno dei più delusi per la sconfitta. La reazione del difensore viene raccontata dal giornalista Fabio Mandarini durante la trasmissione Tribuna Sport. Secondo Mandarini tra i più “arrabbiati per la sconfitta del Napoli col Milan c’era sicuramente Koulibaly”.

Il giornalista fa sapere che il difensore si è fatto sentire nello spogliatoio del Napoli, comportandosi da leader. “Koulibaly ha detto ai compagni: ‘Com’è possibile, sono otto anni che accadono sempre le stesse cose’“. Si parla di un Koulibaly veramente furioso che ha “ribaltato lo spogliatoio. Era veramente molto arrabbiato, così come lo era Ghoulam dopo la sconfitta con lo Spezia. L’algerino anche se gioca poco è uno dei giocatori più carismatici dello spogliatoio e tiene molto alla maglia azzurra“. Ora dal Napoli ci si attende una reazione concreta con il Verona, con Spalletti che sta pensando a quattro cambi in formazione. Anche il tecnico azzurro deve dare la scossa ai suoi calciatori.