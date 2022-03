De Laurentiis vende il Napoli, la radio ufficiale: “Abbiamo parlato con la società, ecco cosa ci dicono”

Il Napoli è in vendita, queste le ultime notizie sulla SSCN di Aurelio De Laurentiis. Oramai da mesi rimbalzano molte voci su un interessamento di gruppi americani per il club campano. L’ultima è stata lanciata questa mattina da Gazzetta che parla di Sixth Street, colosso di investimento americano interessato al Napoli. Ma tutto era cominciato con la notizia di Jeff Bezos, miliardario fondatore di Amazon.

Quel che sembra certo che è che sul Napoli tira il vento USA, dato che si parla di contatti anche con Elysian Park e Peter Guber, produttore cinematografico americano proprietario anche dei Golden State in NBA.

Napoli in vendita: la risposta della SSCN

Le tante notizie su una cessione del Napoli da parte di De Laurentiis hanno spinto Radio Kiss Kiss Napoli a contattare per vie ufficiale la SSCN. “Quanto vi stiamo dicendo proviene direttamente dai vertice della società. Abbiamo chiesto se sono vere le voci di una partnership o una vendita del club partenopeo. Ci è stato risposto che al momento non è arrivata nessuna offerta e non c’è intenzione di cedere da parte di De Laurentiis. Anzi il presidente vuole regalare un grande sogno ai tifosi“. Va sottolineato che in questo caso le smentite sono quasi di rito e non sono arrivate per volontà precisa della società, che ha risposto dopo essere stata interpellata. Basti pensare che i vertici dell’Atalanta smentirono la cessione agli americani, poche ore prima di firmare il contratto stesso per la vendita del 55% delle quote azionarie.