“Napoli accostato a Peter Guber, uno dei più ricchi d’America, collabora con Elysian Park”

Aurelio De Laurentiis sembra vicino ad una grande svolta, vendere il Napoli o collaborare con gruppi internazionali per la crescita del club. In questi giorni è rimbalzata la notizia di una collaborazione di De Laurentiis con Elysian Park, società che si occupa di sport e intrattenimento a grandissimi livelli. Ma non si esclude anche una cessione del Napoli, oppure una rimodulazione dell’asset societario. È chiaro che con le sole forze economiche di De Laurentiis non si può crescere ancora molto, così anche il produttore italiano pare si muove nella direzione di una collaborazione o una cessione della SSCN. In queste ore si è fatto anche il nome di Peter Guber per il Napoli, produttore cinematografico già proprietario dei Golden State Warriors in NBA.

La notizia è stata lanciata da Bruno Galvan che ai microfoni di Radio Punto Nuovo dice: “Il nome del Napoli è stato accostato a Peter Guber, uno dei maggiori produttori internazionali di cinema. In America è famosissimo, nel campo dell’intrattenimento è il numero uno negli Stati Uniti. Stiamo parlando di un imprenditore di successo, ha i Golden Warriors in NBA (la seconda franchigia più costosa lì, 5,6 miliardi di dollari). Ha anche la squadra dei Los Angeles in MLS, la squadra più costosa del campionato, valutata circa 870 milioni di dollari. Ha la squadra di baseball. Sa investire bene. Spulciando bene il sito della Elysian Park, che prima non conoscevo, mi è balzato subito all’occhio Peter Guber”. In ogni caso sembra che a fine stagione ci sarà una vera e propria rivoluzione per il Napoli di De Laurentiis.

Secondo Galvan il nome di Peter Guber per il Napoli è da valutare: “De Laurentiis ha avuto contatti con lui. Nel 1987 Peter Guber stava per acquistare la società di De Laurentiis, la De Laurentiis Entertainment Group che poi è fallita nell’88-‘89. C’è una conoscenza tra i due. Ma da qui a dire che il Napoli fa la partnership con Elysian Park e che ci sia anche Peter Guber ce ne passa un mondo“.