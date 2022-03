Esonero Ancelotti, De Laurentiis: “Non sei fatto per il Napoli” – il retroscena

La vittoria del Real Madrid di Carlo Ancelotti sul PSG con una rimonta fantastica fa ancora notizia. Il tecnico di Reggiolo ha allenato anche il Napoli, club da cui è stato però esonerato. L’esonero di Ancelotti da parte di De Laurentiis fece scalpore, ma proprio dopo la rimonta del Real Madrid ha creato di nuovo grande polemica, con tanti tifosi azzurri che rimpiangono il tecnico italiano. Anche se quando era all’Everton nessuno o quasi sembrava rimpiangerlo. C’è anche da dire che Ancelotti è un ottimo gestore di grandi club, anche perché la personalità non si compra al mercato. È qui che cambia la scena, perché Ancelotti a Napoli voleva portare giocatori come Vidal, James Rodriguez e Benzema, giocatori mai acquistati da De Laurentiis.

Oggi Corriere dello Sport pubblica un retroscena sull’esonero di Ancelotti: “Madrid lo celebra. In Italia più di una persona si chiede come sia stato possibile che il Napoli lo abbia liquidato come se facesse un altro mestiere. Quante gliene hanno dette. Bollito, pensionato, in cerca di una sistemazione per il figlio. Ma in tanti ancora

lo rimpiangono. De Laurentiis, che commise l’errore più grave della sua presidenza, arrivò a dire: «Carlo, per me non sei fatto per il tipo di calcio che vogliono a Napoli, il calcio a Napoli è un’altra cosa». Frase che riletta oggi suona come una condanna tombale per quella città. Ancelotti deve accontentarsi di essere il re di Madrid. Non si

può avere tutto dalla vita“.