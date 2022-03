Infortunio Meret: ecco quante partite salta. Sapete chi è ora il secondo portiere?

Ancora un infortunio per Alex Meret che aveva avviato la sua avventura al Napoli facendosi subito male. Un infortunio lo ha subito anche ad inizio della stagione 2021/22 quella che avrebbe dovuto consacrarlo definitivamente come primo portiere. Da quel momento in poi Spalletti è tornato sui suoi passi ed ha promosso, di nuovo, Ospina come primo portiere con Meret che invece giocava titolare in Europa League.

Adesso arriva un altro infortunio per Meret, problemi alla schiena che lo costringeranno a stare fermo per almeno tre settimane. In questo modo il giocatore italiano salta almeno due gare: Verona-Napoli e Napoli-Udinese, potrebbe rientrare per la sfida con l’Atalanta. Ma Meret salterà anche la sfida d i Playoff dell’Italia, spareggio per andare al Mondiale di Qatar 2022, la sfida è in programma il 24 marzo a Palermo con la Macedonia di Elmas.

Nelle prossime due partite il Napoli si ritroverà con Ospina a difendere i pali, quindi il portiere titolare ci sarà. Ma qualora dovessero esserci problemi fisici anche per lui bisogna trovare un’alternativa. In questo momento il secondo portiere del Napoli non è Marfella, ma bensì Idasiak. Il portiere polacco della Primavera di Frustalupi ha 20 anni ma di lui si parla benissimo, tanto che il prossimo anno dovrebbe andare stabilmente in prima squadra. Se Ospina dovesse avere qualche problema Spalletti si affiderebbe a Idasiak.