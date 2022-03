De Laurentiis taglia le spese, sarà un Napoli irriconoscibile: pronto il primo colpo di mercato

Aurelio De Laurentiis è intenzionato a ridurre i costi di gestione. Confermato Spalletti si lavora sui giovani per rigenerare la rosa.

Continuano le voci sulla possibile cessione del Napoli agli americani, Sixth Street, Elysian Park e Bezos, su tutti. De Laurentiis valuta il Napoli 700milioni di Euro. Il patron cederebbe solo parco giocatori e titolo sportivo, poichè il Napoli non ha beni immobili. Nell’attesa di capire quale sarà il futuro del club anche in relazione alle norme della FIGC sulla multiproprietà il patron azzurro ha messo in atto una vera e propria rivoluzione.

DE LAURENTIIS TAGLIA IL MONTE INGAGGI

La parola d’ordine a Castel Volturno è: “ridurre i costi”. De Laurentiis vuole rimettere in ordine i bilanci dopo il rosso di quest’anno. Il primo step sarà quello di abbassare il tetto ingaggi. Molti giocatori in scadenza, per i quali non si registrano trattative per il rinnovo, andranno via.

Lorenzo Insigne, ha già un accordo con il Toronto FC, saluteranno Faouzi Ghoulam e Dries Mertens. Tra i possibili partenti figurano anche il, portiere David Ospina, dopo il nuovo infortunio di Meret la situazione potrebbe cambiare.

Ai saluti anche Kevin Malcuit, da monitorare la situazione relativa a Lozano e Fabian Ruiz: in presenza di offerte importanti, non si escludono le cessioni. Anche per Koulibaly vale lo stesso discorso.

L’intenzione di Aurelio De Laurentiis è quella di chiudere la storia con i calciatori della vecchia guardia. Poi si proverà ad accontentare Spalletti. Il primo colpo potrebbe essere Olivera del Getafe, si va verso la definizione dell’affare.A meno di grosse sorprese i ccalciatori che dovrebbero rimanere sono: Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly (offerte permettendo), Mario Rui, Juan Jesus, Zielinski, Lobotka, Anguissa, Demme e Osimhen (per il nigeriano vale lo stesso discorso di Kolibaly), Politano, Ounas. Petagna, invece, resta un punto interrogativo, l’attaccante reclama più spazio e potrebbe anche chiedere la cessione. Senza alcuni di loro sarà un Napoli “irriconoscibile” visto che sono in squadra da tanti anni.