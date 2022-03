In fuga dalla guerra: a Casal di Principe il centro accoglienza, protezione civile in prima linea

In fuga dalla guerra in Ucraina, dalle bombe e con la speranza di potersi mettere in salvo, ma lasciando a casa mariti, figli e tutta la propria vita. È questo il dramma che vivono i profughi ucraini che da giorni stanno arrivando in Italia, anche nell’agro aversano dove la comunità ucraina è molto folta. Ad accoglierli ci sarà la protezione civile, con i volontari di San Cipriano d’Aversa e Casal di Principe, che prendono parte al progetto di accoglienza che ha come base la piscina comunale di Casal di Principe.

Decine di volontari schierati in prima linea per dare conforto, un aiuto e la solidarietà del popolo italiano. Ma anche generi di prima necessità come il cibo e indumenti. Questo anche grazie alla raccolta eseguita in collaborazione con gli istituti scolastici Mattia de Mare ed il liceo Scientifico Segré di San Cipriano d’Aversa, che ha visto la collaborazione e la solidarietà di tutti: dai dirigenti, professori, personale scolastico e tutti gli alunni con le famiglie.

La protezione civile è in campo in prima linea in questa emergenza, coordinandosi con i dipartimenti regionali e nazionali. Per chiunque avesse bisogno di informazioni può recarsi presso lo sportello informativo, aperto il giovedì dalle 15 alle 19 ed il sabato dalle 9 alle 12.