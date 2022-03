CORSPORT – Verona-Napoli: sfida di calciomercato, Giuntoli punta Barak e altre due gialloblu

Il Napoli punta Antonin Barak del Verona, il centrocampista piace molto a Giuntoli e Spalletti che stanno cercando di portarlo azzurro. Barak è una delle conferme del Verona di quest’anno, in cui ha avuto una crescita esponenziale. Barak è un centrocampista centrale della Repubblica Ceca ed ha 27 anni e sembra finalmente pronto al salto di qualità. In Italia piace a molti club, ma il Napoli è quello che maggiormente si sta interessando, con Giuntoli che sfrutta i suoi buoni rapporti con D’Amico, direttore sportivo degli scaligeri. In questa stagione Barak con il Verona ha giocato 24 partite fino ad oggi, mettendo a referto 10 gol ed 1 assist. Numeri di tutto rispetto per un centrocampista.

Barak-Napoli: le ultime novità

Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “La bella gioventù che Tony D’Amico, il diesse giallobù, ha scovato in giro ed ha valorizzato rimane nei radar di Giuntoli, che è incantato soprattutto da Antonin Barak (27), centrocampista capace di fare tutto, anche i gol, e sul quale sono già state avanzate richieste precise. Nell’elenco, lievemente defilati ma neanche troppo, ci sono pure Adrien Tameze (28) e Ivan Ilic (21), però Barak è la primissima scelta, sulla quale sarà necessario perdere un po’ di tempo per trattare“.

Ma il Napoli per il calciomercato di giungo ha già chiuso un affare: quello di Olivera del Getafe. Mentre Giuntoli è ancora impegnato alla ricerca di un sostituto di Insigne. Si parla di Luis Sinisterra e Junior Traoré, nomi che sono finiti tra gli osservati speciali del Napoli.