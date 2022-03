CORRSPORT – Calciomercato Napoli: già preso l’esterno sinistro

Calciomercato Napoli con Cristiano Giuntoli che sta lavorando per portare Mathias Olivera in azzurro. Secondo quanto riferiscono più fonti il giocatore si può già ritenere un futuro calciatore del Napoli. Il direttore sportivo del Napoli ha anticipato tutti, tanto che lo voleva portare in azzurro già a gennaio, poi il presidente del Getafe ha stoppato l’operazione.

Ecco quanto scrive Corriere dello Sport sulla situazione di Mathias Olivera al Napoli: “La svolta a sinistra, largamente annunciata, sta per essere certificata: Napoli e Getafe non hanno nient’altro da aggiungere a tutto quello che si sono già detti, c’è una stretta di mano che Adl e Angel Torres si sono virtualmente scambiati per un

affare che il presidente del Getafe ha praticamente annunciato a Cadena Ser: “Siamo tranquilli con Mathias Olivera. Ha rinnovato, con la condizione che se ci fosse stata un’offerta conveniente per entrambe le parti noi l’avremmo fatto partire”. Undici milioni di euro, ai quali presumibilmente aggiungere qualche bonus, e poi si

passerà al brindisi: l’erede di Ghoulam è teoricamente sulla fascia“.

Ma Olivera non sarà il solo volto nuovo della prossima stagione. Si lavora anche per trovare il sostituto di Insigne, che può essere uno tra Luis Sinisterra e Junior Traorè. Giuntoli sta seguendo più piste, ma il mercato di giugno del Napoli si preannuncia molto interessante, anche perché De Laurentiis in questa stagione ha speso quasi zero.