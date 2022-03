Sostituto Insigne: Sinisterra incanta, si segue una pista ‘italiana’

Lorenzo Insigne lascia il Napoli e Cristiano Giuntoli cerca un suo sostituto, il profilo di Luis Sinisterra è tra quelli seguiti. Il nome dell’esterno del Feyenoord viene fatto da Corriere dello Sport nelle notizie di calciomercato del Napoli. Insigne si trasferirà a Toronto a fine stagione ma ha già firmato da tempo con il club canadese, quindi il Napoli ha avuto la possibilità di cominciare a scandagliare il mercato. Nelle ultime settimane si è fatto anche il nome di Zeballos, giocatore che in Argentina sta incantando tutti. Ma Giuntoli prosegue a fari spenti su molteplici obiettivi, anche perché trovare un sostituto che sia all’altezza di Insigne non sarà affatto semplice, soprattutto se non si ha una grande dotazione economica.

Napoli: la pista Traoré

Secondo Corriere dello Sport, il sostituto di Insigne può essere Luis Sinisterra, “colombiano 23 anni a giugno, 16 gol quest’anno con il Feyenoord, una leggerezza che conquista e una tendenza a far male (agli avversari) che ha indotto il Napoli a seguirlo, ma tanto“. Ma ci sono anche altre piste come quella italiana che porta a Hamed Junior Traoré del Sassuolo, il Napoli ci sta pensando. L’esterno ha 22 anni ma “non basteranno i quindici milioni offerti un anno e mezzo fa, sembra che ne serva il doppio”. La società di De Laurentiis sta cercando esterni che possano avere in dotazione un bottino di gol importanti, anche perché in questa stagione sta mancando molto l’apporto realizzativo, anche degli esterni d’attacco.