Calciomercato: Napoli col sogno argentino: dal Boca la nuova stella

Il Napoli a fine stagione dirà addio a tanti calciatori che hanno fatto parte del ciclo di Sarri, quello che ha sfiorato lo scudetto. Lorenzo Insigne ha già detto addio e si trasferirà al Toronto, mentre il rinnovo di Mertens è in bilico. A fine stagione lascerà anche Ghoulam, ma pure Ospina è in lista di sbarco. Il reparto offensivo potrebbe perdere anche Petagna, mentre Osimhen piace tantissimo in Premier League. Ovviamente non sarà un disfacimento totale, ma una rivoluzione per il Napoli ci sarà sicuramente.

Così proprio per il reparto avanzato il Napoli sta pensando a delle soluzione, perché il pacchetto degli esterni potrebbe essere completamente nuovo, dato che pure Ounas non è sicuro della conferma. Nelle ultime ore per il Napoli rimbalza il nome di Exequiel Zeballos, giocatore di proprietà del Boca Juniors.

Chi è Exequiel Zeballos

A 19 anni Zeballos in Argentina è già considerato un grandissimo prospetto per il futuro. Di lui se ne parla benissimo, con Daniele De Rossi che se n’è innamorato durante la sua parentesi al Boca Juniors. Zeballos gioca nel ruolo di esterno sinistro, le sue qualità migliori sono la velocità ed il dribbling, capace di saltare qualsiasi difensore. In Sudamerica c’è chi si sbilancia e lo paragona a Neymar. Il valore del cartellino di Exequiel Zeballos secondo Transfermarkt è di 5 milioni di euro, ma difficilmente il Boca lo cederà per meno di 10 milioni di euro. Le sue caratteristiche sembrano adatte per sostituire Lorenzo Insigne, ma su di lui hanno messo gli occhi anche Barcellona e Manchester City. Il club di guardiola recentemente ha preso Julian Alvarez, altro talento argentino finito nel mirino del Napoli. Zeballos è stato avvicinato al Napoli anche da Paolo Del Genio, qualche settimana fa.