Napoli, col Verona cambi in formazione: “C’è un azzurro che scalpita”

Verona-Napoli è una sfida importantissima per gli azzurri che dovranno reagire dopo la sconfitta con il Milan. La squadra partenopea ha tre punti di distacco dalla vetta, ma con dieci giornate da giocare nulla ancora è perso. Ance se l’Inter ha ancora una partita da recuperare. Però il Napoli non può più permettersi il lusso di sbagliare, perché di passi falsi ne ha fatti troppi in questa stagione: Spezia, Empoli e Sassuolo, solo per citarne qualcuno. Avere la meglio sulla squadra di Tudor non sarà semplice, ma gli uomini di Spalletti devono avere una reazione immediata. Ecco perché per Verona-Napoli si pensa anche a cambiare qualche uomo nella formazione titolare. Spalletti ha recuperato Lozano, ma anche Ounas scalpita per giocare dal primo minuto.

Manuel Parlato, inviato di Sportitalia, parlando a Kiss Kiss Napoli ha fatto sapere che con il “Verona potrebbero esserci dei cambi nella formazione del Napoli. C’è Adam Ounas che può giocare titolare. L’algerino merita un’occasione dal primo minuto, anche perché fino ad ora ha potuto giocare ma solo nei secondi tempi o addirittura verso la fine del match“. Ounas andrebbe a sostituire Politano che insieme ad Insigne è stato molto criticato per il rendimento nettamente più basso rispetto alla scorsa stagione. Con il Verona ritorna pure Anguissa, che potrebbe dare un turno di riposo a Fabian Ruiz apparso in ombra nell’ultimo periodo.