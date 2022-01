Del Genio: “Mi segnalano un giocatore del Boca Juniors, dicono sia molto forte”

Paolo Del Genio a Radio Kiss Kiss Napoli analizza il Napoli del futuro e fa il nome di Exequiel Zeballos del Boca Juniors. Non si tratta di una trattativa, ma di un giocatore che da più parti viene segnalato anche in orbita Napoli. L’attaccante viene segnalato da molti operatori del mercato come uno dei giovani più interessanti in Argentina. Si sa che il Napoli è sempre molto attento ai giovani talenti, con Cristiano Giuntoli che prova sempre a prendere qualche giovane interessante, come ha fatto anche nel recente passato come ad esempio con Elmas.

“Un osservatore mi ha segnalato Oscar Exequiel Zeballos del Boca Juniors, in realtà in tanti mi dicono sia forte. Sono andato a vederlo, mi sembra che abbia delle buone qualità tecniche, ma qualche difficoltà in zona gol. Però stanno arrivando tanti feedback su questo giocatore” dice Del Genio a Radio Kiss Kiss Napoli. Zeballos è entrato in orbita Napoli, ma piace pure al Milan ed al PSV che stanno seguendo questo talento.

Chi è Exequiel Zeballos

Il giocatore argentino ha 19 anni ed è di proprietà del Boca Juniors, squadra di Diego Armando Maradona e che da sempre sforna grandissimi talenti. Zeballos è un esterno di fascia, che ha un contratto in scadenza con il Boca nel 2025. Il punto di forza del giocatore argentino è la rapidità e la tecnica. In Argentina Zeballos viene definito un autentico genio, mago delle punizioni e considerato fortissimo per il futuro.

Approdato in prima squadra nel 2020 oramai è un punto fermo della formazione argentina. Il calciatore può ricoprire entrambe le fasce sul fronte dell’attacco e con l’addio di Insigne, il Napoli sta cercando proprio un giocatore del genere.

Il prezzo del cartellino di Oscar Exequiel Zeballos del Boca Juniors è di 5 milioni di euro, insomma un costo basso che entrerebbe perfettamente nei parametri del Napoli.