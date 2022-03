Verona-Napoli: Insigne e Fabian in panchina, rivoluzione in attacco

Il Napoli gioca con il Verona fuori casa e mister Luciano Spalletti cambia gli uomini della sua formazione: Insigne e Fabian Ruiz in panchina. Sono queste le principali mosse del tecnico toscano che deve valutare anche il grado di forma dei due giocatori. Sia Insigne che Fabian Ruiz sono regolarmente tra i convocati, ma l’attaccante soffre ancora per un problema muscolare, mentre lo spagnolo è alle prese con un principio di pubalgia. Negli ultimi match hanno stretto i denti, ma è chiaro che il loro rendimento è condizionato da una forma fisica non eccellente. Come detto da Spalletti Verona-Napoli è una sfida cruciale, quindi bisogna giocarla con gli uomini migliori anche dal punto di vista fisico.

Formazione Napoli: le scelte di Spalletti col Verona

Si perché la squadra di Tudor aggredisce a tutto campo e se atleticamente ci sono problemi è dura. Tra gli indisponibili del Napoli ci sono Meret, Malcuit e Tuanzebe, per il resto la rosa è quasi al completo. In porta ci va Ospina con i quattro in difesa: Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui. A centrocampo il primo cambio con Anguissa titolare al posto di Fabian Ruiz, al suo fianco ci sarà Lobotka. Attacco completamente stravolto, perché Corriere dello Sport inserisce Lozano al poto di Insigne, Elmas trequartista e Ounas sulla fascia destra al posto di Politano, conferma Osimhen dal primo minuto.