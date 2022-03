De Laurentiis potrebbe cedere il Napoli? De Maggio: “Mi arrivano notizie certe”

Valter De Maggio rivela alcune indiscrezioni sulle voci che vorrebbero una cessione del Napoli da parte di De Laurentiis agli americani.

Si rincorrono le voci su un possibile trasferimento di proprietà del Napoli, agli americani. Il direttore della radio ufficiale del Napoli, Valter De Maggio, ai microfoni della trasmissione radio Gol ha svelato alcune indiscrezioni sul futuro del calcio Napoli.

“In queste ore si sta parlando tantissimo di un passaggio di proprietà del club. Alcuni parlano di fondi americani, girano tantissime voci in tal senso. Qualcuno ipotizza che De Laurentiis potrebbe cedere ad una società statunitense, mettendo in evidenza anche il possibile costo dell’operazione”.

Valter De Maggio, ha poi aggiunto “Noi in realtà abbiamo voluto vederci chiaro in questa situazione ed abbiamo chiesto notizia ai diretti interessati. Sono arrivate notizie fresche da Castel Volturno. Il portavoce del Napoli, del patron, mi ha detto testualmente che Aurelio De Laurentiis non ha proprio nessuna intenzione di vendere la SSC Napoli ed in questo momento, allo stato attuale, non c’è nessun acquirente pronto a formulare proposte per la società del patron azzurro. Anzi, il suo obiettivo è quello di regalare un trionfo ai tifosi“.